مسؤول أمريكي: زعيم داعش الجديد مجهول وقتله ليس صعبًا

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول أمريكي أن الزعيم الجديد لتنظيم داعش، لا يعلمه أحد خاصة من أفراد التنظيم نفسه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تأمل في أن يُقتل قريبًا.

ولفت إلى أن رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباعه لا يعرفون الكثير عن القرشي.

وأضاف : ذلك أصبح قضية رئيسية في عالم التواصل الاجتماعي لداعش. يبدو أن هذا الشخص مجهول.

وتابع: من المعلومات القليلة التي نعرفها عنه، فإن هذا الشخص لم يثر اهتمامنا. وإذا كان في العراق أو سوريا لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال.

وأعلن التنظيم الأسبوع الماضي تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا جديدًا بعد مقتل أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الأمريكية الخاصة.