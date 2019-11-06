احتكار روتانا لـ « ليلة سهم » يُغضب الجمهور

أميرة خالد(صدى):

أعرب عدد من الجماهير عن غضبهم بعد احتكار شركة روتانا لحفلة «ليلة سهم»؛ فزعم البعض تهديد الشركة بمعاقبة كل من يستخدم أي فيديوهات من ليلة سهم على حسابه الشخصي، وتهديدها بغلق حسابه.

واتهم المغردون على ”تويتر“، شركة روتانا، بالتسلط والاحتكار، ليس لأرشيف وأغاني الفنانين فقط، بل والحفلات التي ترعاها أيضًا.

ولم ترد حتى الآن على حالة الغضب التي فجرها متابعو السوشيال ميديا.

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حفلة ”ليلة سهم“ أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، كانت قد نفدت بعد إقبال غير مسبوق، بمجرد طرحها مسجلةً رقمًا قياسيًّا في الإقبال على تذاكر حفلةٍ غنائية.