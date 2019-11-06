الأسبوع المقبل.. انطلاق الجلسات العامة لعزل ترامب

واشنطن(صدى):

تُعقد أولى جلسات الاستماع في تحقيق عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول يومين من الأسبوع المقبل.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في بيان، اليوم الأربعاء: ” مسؤولين بينهما وليام تايلور، السفير الأمريكي الحالي لدى أوكرانيا الذي دعم اتهام ترامب بالسعي إلى ممارسة ضغوط على كييف للتحقيق في منافسه جو بايدن من أجل مكاسب سياسية شخصية، سيدلي بشهادته، الأربعاء المقبل، بينما ستقدم السفيرة الأمريكية السابقة لأوكرانيا ماري يوفانوفيتش شهادتها، يوم الجمعة المقبل ” .