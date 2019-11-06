الزعاق : هطول أمطار متفرقة على 7 مناطق لمدة أسبوع

الرياض(صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، هطول أمطار متفرقة على عدد من المناطق، لمدة أسبوع.

وقال الزعاق : تشكلات سحبية مبشرة على نطاق واسع من المملكة و الخليج أماراتها من يوم الخميس وتستمر طوال الأسبوع القادم تقريباً بأمطار متفاوتة تنال محال متفرقة.

وأضاف: ومن هذه المناطق : ” الرياض – الشرقية – القصيم – حائل – الجوف – تبوك – الحدودالشمالية “.