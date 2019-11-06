بعد فوز النصر.. مايكون: نحن أبطال الدوري
أعرب لاعب النصر المحترف مايكون، اليوم الأربعاء، عن سعادته بتحقيق النصر فوزًا على الفيصلي بهدفين نظيفين.
وقال مايكون عقب المباراة : اهم شي اليوم هي النقاط الثلاث من أجل الوصول للصدارة.
وتابع:نحن أبطال الدوري بإمكاننا أن نكون الأبطال مرة أخرى ، لافتًا إلى أن تميز الدفاع ينسب للفريق كامل وليس للاعب واحد
ماوكلي[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 6 ساعات
نعم نحن ابطال الدوري مهما حاول الاقزام بتلاعب واغواء بعض الاعبين بالمنشطات كما فعلو العام الماضي مع فهد المولد وبعض لاعبي الاتحاد في محاولة يائسة لايقاف العالمي وابعاده عن الصدارة و البطوله , أساليب قذره يستخدمونها خارج الملعب اليوم في مباراة الفيصلي اكثر من لاعب في الفيصلي غير طبيعي خالد كعبي واكثر من لاعب سرعتهم غير طبيعية لجنة المنشطات على المحك لابد إيقاف المتلاعبين والمتعاطين والفحص في كل مباراة
واذا عملت لجنة المنشطات بكل امانة وصدق ورقابه صارمه الدوري للعالمي للمرة الثانية على التوالي بإذن الله