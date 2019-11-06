بعد فوز النصر.. مايكون: نحن أبطال الدوري

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب النصر المحترف مايكون، اليوم الأربعاء، عن سعادته بتحقيق النصر فوزًا على الفيصلي بهدفين نظيفين.

وقال مايكون عقب المباراة : اهم شي اليوم هي النقاط الثلاث من أجل الوصول للصدارة.

وتابع:نحن أبطال الدوري بإمكاننا أن نكون الأبطال مرة أخرى ، لافتًا إلى أن تميز الدفاع ينسب للفريق كامل وليس للاعب واحد