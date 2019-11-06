حقيقة وجود هرمونات سامة في الطماطم

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة رسالة المتداولة عن سمية الطماطم بسبب وجود هرمونات سامة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” : سبق أن نفت الرسالة وزارة البيئة والمياه والزراعة وأكدت أن تغيير لون الطماطم لا ينتج عنه أي سمية.

وأضافت : تغير لون الطماطم من الداخل يعود إلى عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة واحيانًا لنقص عنصر البوتاسيوم وهي ظاهرة طبيعي لا ينتج عنها أي سمية.