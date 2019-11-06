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حقيقة وجود هرمونات سامة في الطماطم

حقيقة وجود هرمونات سامة في الطماطم
عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة رسالة المتداولة عن سمية الطماطم بسبب وجود هرمونات سامة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” : سبق أن نفت الرسالة وزارة البيئة والمياه والزراعة وأكدت أن تغيير لون الطماطم لا ينتج عنه أي سمية.

وأضافت : تغير لون الطماطم من الداخل يعود إلى عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة واحيانًا لنقص عنصر البوتاسيوم وهي ظاهرة طبيعي لا ينتج عنها أي سمية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 86458 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يكفينا الشر .. آمين ..

,, ماخلوا شي ماحالوا الغش فيه باالكيماويات ..

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