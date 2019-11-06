بالصور.. إصابة 8 أشخاص في حريق شقة بحي الشوقية

حسين العلي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة التاسعة عشر والدقيقة الثلاثون من الأربعاء الموافق التاسع من شهر ربيع الاول ورد بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونه من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم ب حوالي (٢٣)شخص جرى اخلائهم عن طريق وحدات الانقاذ نتيجة لكثافة الادخنة الناجمة عن الاشتعال تمت السيطرة على الحادث واخماده وقد نجم عن الحادث إصابة (٣) اشخاص من الساكنين بإختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة فيما تلقى (٥) اشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.

وأضاف: فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية ويهيب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الاحمال الكهربائية أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية راجين من الله السلامة للجميع.