رجل يرسل رسالة لزوجته بدلًا من عشيقته فكان الخراب

خالد الظفيري(صدى):

ارتكب مواطن كويتي، خطأ فادحًا بعدما أرسل رسالة غرام إلى زوجته بالخطأ بدلًا من عشيقه.

وتسببت الرسالة الخاطئة في خراب بيت الرجل وإلزامه بتطليق زوجته ودفع نفقة شهرية لأولاده.

واعتبرت الزوجة أن الخطأ هو رسالة من السماء لإنهاء علاقتها بزوجها، وبالفعل لجأت إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق.

وألزمت محكمة الاستئناف الكويتية الرجل بتطليق زوجته ودفع نفقة شهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق.