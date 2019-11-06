  • الخميس 7

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. عن اختلال الدورة الشهرية.. الخثلان: ما يزيد عن 15 يومًا لا يُعتبر حيضًا (فيديو)

عن اختلال الدورة الشهرية.. الخثلان: ما يزيد عن 15 يومًا لا يُعتبر حيضًا (فيديو)

عن اختلال الدورة الشهرية.. الخثلان: ما يزيد عن 15 يومًا لا يُعتبر حيضًا (فيديو)
أميرة خالد(صدى):

علّق الشيخ سعد الخثلان، على اختلال الدورة الشهرية لدى المرأة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»: إن « الإفرازات التي تأتي بعد الطُهر فهي لا تعد شيئًا، وعلى هذا فترك الصلاة في هذا الوقت خطأ من المرأة».

وأضاف: «يجب على المرأة ألا تُفتي نفسها بنفسها، وتسأل أهل العلم»، متابعًا: « إن عاود المرأة الدم على صيغة دم الحيض فهو حيض».

واختتم: «وأقصى مدة للحيض يمكن أن تأتي للمرة هي 15 يومًا، وما يزيد عن ذلك فهو لا يُعتبر حيضًا ولو كان دمًا».


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *