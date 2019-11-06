عن اختلال الدورة الشهرية.. الخثلان: ما يزيد عن 15 يومًا لا يُعتبر حيضًا (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

علّق الشيخ سعد الخثلان، على اختلال الدورة الشهرية لدى المرأة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»: إن « الإفرازات التي تأتي بعد الطُهر فهي لا تعد شيئًا، وعلى هذا فترك الصلاة في هذا الوقت خطأ من المرأة».

وأضاف: «يجب على المرأة ألا تُفتي نفسها بنفسها، وتسأل أهل العلم»، متابعًا: « إن عاود المرأة الدم على صيغة دم الحيض فهو حيض».

واختتم: «وأقصى مدة للحيض يمكن أن تأتي للمرة هي 15 يومًا، وما يزيد عن ذلك فهو لا يُعتبر حيضًا ولو كان دمًا».