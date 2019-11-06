عن اختلال الدورة الشهرية.. الخثلان: ما يزيد عن 15 يومًا لا يُعتبر حيضًا (فيديو)
علّق الشيخ سعد الخثلان، على اختلال الدورة الشهرية لدى المرأة.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»: إن « الإفرازات التي تأتي بعد الطُهر فهي لا تعد شيئًا، وعلى هذا فترك الصلاة في هذا الوقت خطأ من المرأة».
وأضاف: «يجب على المرأة ألا تُفتي نفسها بنفسها، وتسأل أهل العلم»، متابعًا: « إن عاود المرأة الدم على صيغة دم الحيض فهو حيض».
واختتم: «وأقصى مدة للحيض يمكن أن تأتي للمرة هي 15 يومًا، وما يزيد عن ذلك فهو لا يُعتبر حيضًا ولو كان دمًا».
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
ماذا تفعل المراة عند اختلال الدورة الشهرية ؟https://t.co/E5bhih2qp7 pic.twitter.com/J8mfqerdY3
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 6, 2019
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