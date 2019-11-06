تعليق ناري من ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب

القاهرة(صدى):

حرصت الفنانة ريم البارودي على التعليق على أزمة أحمد سعد طليقها السابق وسمية الخشاب طليقته أيضًا، بعد اتهام الأول للثانية بإصدار شيك من غير رصيد بقيمة مليون جنيه.

وقالت ريم في تصريحات تليفزيونية:الموضوع منتهي بالنسبة لي.. يعني كان في وحدة بتسألني إنتي متبسطيش.. قولتلها لا طبعا متبسطتش اللهم لا شماتة.. وأنا لا مبسوطة ولا زعلانة الموضوع عدى عليه سنتين من حياتي فغيروا حاجات كتير أوي من جوايا.

وتابعت: اللي حصل بيني وبين أحمد سعد مضرنيش الحمد الله، ومش عايزة أقول خدمتني.. لأني في حياتي حاجات أهم من قصته وجوازي منه بكتير.

واستكملت: عندي أعمال كبيرة وجوايز وتمثيل مع النجم الراحل نور الشريف.. بالعكس كمان في سيدات وبنات حبوني أكتر عشان الحالة اللي حصلت.