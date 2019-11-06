مدرب عالمي يقود أخضر التايكوندو

محمد السعران(صدى):

وقع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري عقداً مع المدرب الدولي محمود شلبي (مصري الجنسية)كمدير فني للمنتخب السعودي الأول وذلك بمقر الاتحاد بحضور نائب الرئيس الأستاذ ابو بكر كردي والأمين العام الأستاذ سامي الطلب وأعضاء ومنسوبي الاتحاد .

من جانبه أشاد ” العمري ” بهذه الخطوة التي وصفها بأنها تصب في تطوير مستوى المنتخبات السعودية لما يملكه من خبرة طويلة في مجال التدريب ،وقال أن المدرب تم اختياره عطفاً على تاريخه كلاعب ومدرب وكان له صولات وجولات في ميادين البطولات العالمية وهدفنا في الوقت الحالي حصد الذهب على صعيد القارة في المنافسات المقبلة لأننا نملك القاعدة التي تدفع طموحنا المتوقد .