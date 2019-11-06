دون رحمة.. قصف حوثي يضرب مستشفى ميداني بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، استهدف مستشفى ميدانيًا لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة المخا بمحافظة الحديدة غرب اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين .

وقال وضاح الدبيش الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي: القصف طال محيط المستشفى الميداني المكون من الخيم، متسببًا باندلاع حريق كبير لايزال مشتعلًا، فيما تم إخلاء الأطباء من الموقع.

وأضاف الدبيش أن القصف الصاروخي وقع في محيط مخازن الإمداد، لكنه قال إن مخازن السلاح لم تتضرر.