إليسا تبحث عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة إليسا أنه تبحث عن شاب يعمل عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر حسابها على تويتر.

وقالت إليسا في تغريدتها: إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة، الزبالة اللي حكي عنها أشرف من هل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب لبنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال إنه يعمل في ” القمامة ” منذ 12 عامًا ومصنّف على أنه عامل نفايات ضمن نطاق بلديتي سن الفيل والدكوانة، موضحًا أنه تم إيقافه عن العمل منذ 6 أشهر.