المملكة تدين جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش الأردنية
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.
وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86458 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يكون بعونهم ..
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2209 ] نشر منذ 7 ساعات
نعم جريمة لاتمت صلة للعالم جريمة بحتة بكل ما تعني الكلمة نابعة من قلب اسود دنيئ لايعرف معنى الرحمة والتسامح.