«السدحان» يهاجم مروجي الشائعات: قفلت الجوال وأُعلِنت وفاتي

أميرة خالد(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان، على انتشار الشائعات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا مروجي الشائعات.

وأكد «السدحان» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الفنان لا يعتزل الفن بدون مسببات صحية.

وقال «يسعد أيامكم بكل خير، إن سافرنا واقفل الجوال أُعلِنت وفاتي بسم الله علي وعليكم، وإن نمت وقمت لقيت خبر اعتزالي وأنا ماعندي علم، الفنان لايعتزل بدون مسببات صحية، الحمدلله انا بخير وفي جعبتي الكثير الجديد ان الله وفق».