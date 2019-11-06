«السدحان» يهاجم مروجي الشائعات: قفلت الجوال وأُعلِنت وفاتي
علق الفنان عبدالله السدحان، على انتشار الشائعات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا مروجي الشائعات.
وأكد «السدحان» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الفنان لا يعتزل الفن بدون مسببات صحية.
وقال «يسعد أيامكم بكل خير، إن سافرنا واقفل الجوال أُعلِنت وفاتي بسم الله علي وعليكم، وإن نمت وقمت لقيت خبر اعتزالي وأنا ماعندي علم، الفنان لايعتزل بدون مسببات صحية، الحمدلله انا بخير وفي جعبتي الكثير الجديد ان الله وفق».
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 6 ساعات
اقوووول راحت عليك يا السدحان والله جعبتك فاضيه بعد القصبي
بندر[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 5 ساعات
ماضيعه الا سالفة : اني بدعم الشباب في اعمالي من ممثلين ومخرجين وهم اللي جابوا فيه العيد في اعماله الاخيره والاخفاق يحتسب عليه واللي مثلوا معه اخذوا الضوء الاخضر بالتمثيل وبيسحبون عليه
ليته مايمثل الا مع الخبره ويجيب مخرج محترف مو حقين تجارب ابو ريالين
او الاعتزال افضل بكثير