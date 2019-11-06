« أنا المهدي المنتظر » .. إحالة كويتي اقتحم المطار بسلاح ناري (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت السلطات الأمنية في الكويت، اليوم الأربعاء، قرارُا بإحالة أحد المواطنين إلى جهاز أمن الدولة، إثر اقتحامه مطار الكويت بسلاح ناري في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

واقتحم المواطن المطار مهددًا بالانتحار قبل أن يتم ضبطه من قبل رجال أمن المطار.

ويبلغ المواطن من العمر 30 عامًا ، والشاب سبق له العمل بالمطار، وكان يصرخ أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس، حيث تم استدراجه إلى ساحة الطائرات ليتم السيطرة عليه من قبل رجال أمن المطار.

وكان النشطاء قد تداولوا مقطع الفيديو الذي أظهر الشاب بمفرده مقتحمًا المطار وبيده مسدس موجه إلى رأسه.

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