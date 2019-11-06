شاهد.. غروب استثنائي للشمس بسماء الرياض

حمود العنزي(صدى):

سجل مساء اليوم الأربعاء، غروب استثنائي للشمس بسماء العاصمة الرياض، حيث تسببت الغيوم الواقعة أمام الشمس في تغيير مظهر الشمس الدائري وإعطائها شكل طولي أقرب إلى الخيال العلمي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة : «بشكل عام مع الانتقال نحو فصل الشتاء فالفرصة مهيأة لرؤية العديد من الظواهر الجوية المرتبطة بالشمس مثل الهالات التي تنتج بواسطة بلورات الجليد والاكليل بواسطة قطرات الماء» .