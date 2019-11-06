الصين تنوي الاستثمار بـ 10 مليارات دولار في طرح أرامكو

عادل الحربي(صدى):

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تدرس الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الكيانات الصينية تجري محادثات حول استثمار من 5 إلى 10 مليارات دولار في الشركة، ومن بينها: صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين وشركة سينوبك لإنتاج النفط المملوكة للدولة وصندوق الثروة السيادي مؤسسة الصين للاستثمار.

يذكر أن أرامكو كانت قد أطلقت طرحها الأولي يوم الأحد الماضي، معلنة عن نيتها الإدراج بالبورصة المحلية في عملية قد تصبح الأكبر من نوعها في العالم مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.