كونتي يفتح النار على إدارة إنتر ميلان وتخطيطهم السيء

ماجد محمد(صدى):

فتح أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، الغاضب النار على مسؤولي ناديه؛ بسبب التخطيط السيئ.

وجاء هذا الهجوم بعد أن فرط فريقه في تقدمه بهدفين في الشوط الأول ليخسر 3-2 أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وكرر المدرب شكواه من قلة عدد لاعبي تشكيلته وافتقارهم لخبرة المنافسة في بطولتين.

وقال كونتي بعد مباراة الثلاثاء: تم ارتكاب بعض الأخطاء المهمة في مرحلة التخطيط، لا يمكن أن نلعب في دوري الأبطال والدوري الإيطالي بهذه التشكيلة الصغيرة.

وتابع:سئمت من قول الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا، ربما عليهم القدوم إلى هنا ليقولوا شيئا، أتمنى أن يساعدهم ذلك على فهم بعض الأشياء

وأضاف: ”قولون إنني يجب أن أبتسم بشكل أكبر في التلفزيون.. لكن ينتهي بي الحال دائمًا بقول الأشياء نفسها حول عملية التطور والتعامل مع الأمر خطوة فخطوة.

وأقر كونتي بأنه يشعر وكأنه ”أسطوانة مشروخة“ مع استمرار شكواه من جدول المباريات المزدحم وإيضاح أن إنتر لا يزال في بداية مرحلة بناء فريق جديد.

وتابع :نتحدث عن لاعبين لم يسبق لهم الفوز بأي شيء باستثناء دييغو غودين، نستعين بمن؟ نيكولو باريلا القادم من كالياري؟ أم (ستيفانو) سينسي القادم من ساسولو؟.