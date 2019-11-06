رعاية الفتيات بعمل وتنمية الرياض تفعّل الشراكات المجتمعية

ريم عبدالعزيز(صدى):

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج عدة خلال الشهرين الماضيين موجهة لنزيلاتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع بهدف الإرتقاء بهن وتأهيلهن من جميع النواحي النفسية والاجتماعية والثقافية .

وشملت هذه البرامج حلقات التحفيظ تحت إشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ، وإقامة الندوات والمحاضرات التعاونية بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من خلال المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالديرة ، ودورات الفصل الدراسي الأول في مجال الحاسب الآلي ضمن اتفاقية موقعة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

كما تضمنت البرامج تفعيل المناسبات والأيام العالمية كاليوم الوطني واليوم العالمي للغذاء وغيرها ، إضافة إلى البرامج المتنوعة و المستمرة على مدار العام كالبرامج الثقافية وتفعيل دور المكتبة في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم ، والبرامج الرياضية والفنية والأشغال اليدوية والبرامج الترفيهية .

كما تم تكريم مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض ضمن الشراكات المجتمعية وخدمة كتاب الله وحافظيه في حفل تكريم 1000 خاتمة لكتاب الله لعام 1440 برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين والدة صاحب السمو الملكي ولي العهد .