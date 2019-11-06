بالفيديو.. أسود تصطاد فيلا صغيرا في كمين محكم

هراري(صدى):

جهزت مجموعة من الأسود كمين محكم؛ للإيقاع بفيل صغير في حديقة هوانغي الوطنية في زيمباوبوي، وذلك بعد أن ضيقت الخناق عليه.

ووثق مرشد سياحي في معسكر سفاري لمخيمات أفريكان بوش، مقطع فيديو للحظة اصطياد الأسود للفيل الصغير في منتصف شهر أكتوبر الماضي,

ووفقًا لمقطع الفيديو، نصب الأسد واللبؤة كمينًا للفيل حين كان يشرب الماء، إذ تسلل الأسد من خلفه ليفحص حالة تأهبه، ثم قامت اللبؤة بلفت انتباه صغير الفيل ليهاجمه الأسد في نفس اللحظة ويُسقطه أرضًا.

وأكد موثق الفيديو، أنه بعد مرور عشر دقائق، قام أسد بهجوم كاذب أولًا على صغير الفيل ثم قفز على ظهر فريسته في المحاولة الثانية وانضمت إليه اللبؤة وحدث كل شيء بسرعة كبيرة.