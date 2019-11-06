أسباب رفض طفلك للرضاعة الطبيعية وطرق تعزيزها

أميرة خالد(صدى):

تُعد الرضاعة الطبيعية أحد السبل الناجحة لتغذية الطفل الرضيع بشكل مثالي والحصول على كل ما يحتاجه الطفل الرضيع من عناصر غذائية. قد تواجه الأمهات مشكلة رفض الطفل للرضاعة بدون إدراك الأسباب.

وفي هذا الصدد كشف أطباء عن أسباب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية ، مُشيرين إلى أنه في حال تجاوز طفلك سن الثلاثة أشهر تبدأ الأسنان اللبنية في الظهور مما يجعله يشعر بألم التسنين أو الإصابة بقرحة الفم أو عدوى الأذن مما يجعله غير قادر على الرضاعة بسهولة.

كما أنه تنخفض كمية الحليب عند الأم في حال كان نسق رضاعة الطفل ضعيف، كما يتشكل هذه الحالة عائقا فعندما يحاول الرضاعة مجددا ، ويعد انسداد الأنف أو بلغم الحلق أحد المشاكل التنفسية التي تصيب الأطفال الرضع، وهي أيضا تسبب صعوبة في الرضاعة للطفل بسبب عدم القدرة على التنفس ، وفي حال لم تتبع الأم نسق منتظم للرضاعة يتعرض الرضيع للتشتت، كما يؤدي ذلك إلى الامتناع عنها بشكل تدريجي.

وقدم الأطباء نصائح لتعزيز قدرة الطفل على الرضاعة بشكل طبيعي ، منها: القيام بإرضاع الطفل بشكل منتظم ومتواصل حتى يشعر بالاستقرار ، الجلوس في مكان مناسب وهادئ مع اتخاذ وضعية مريحة للطفل حتى يتمكن من الرضاعة بشكل أسهل، وفي حال بدأ الطفل يمر بمرحلة التسنين يمكنك استشارة الطبيب المختص للحصول على مساعدة والتخفيف على الرضيع.