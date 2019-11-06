مدرب مانشستر يونايتد السابق يدافع عن نفسه: « كنت الشخص المناسب »

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الإسكتلندي ديفيد مويز، إن فترته التي قضاها كمدرب للنادي الإنجليزي،لم تكن سيئة بعد انتقادات حادة وجهها له مدافع الفريق السابق ريو فرديناند.

واتهم اللاعب المدرب بأنه أضاع الكثير من الوقت خلال فترة توليه المسؤولية، وأنه كان يمكنه البناء على ما تركه المدرب الأسبق للفريق السير أليكس فيرجسون.

وفي هذا الصدد قال المدرب: إنه كان الشخص المناسب لتدريب مانشستر يونايتد حينما جاء إلى الفريق قادمًا من إيفرتون.

وأضاف: أنا أنظر للأمر بطرق عديدة، إنهم لاعبون ذوو خبرة عالية، هم يعلمون كيف يعمل المدربين الجيدين، لكن كان علي أضفي طابعي الخاص على مانشستر يونايتد”.

وتابع: مانشستر يونايتد لم يكن محتاجًا لثورة، كان محتاجًا فقط للتطور وكان ذلك سيتطلب وقتًا، والتغيير سيكون بطيئًا

وواصل مويز: لا يمكن أن يحدث التغيير بسرعة، لأن الفريق كان لديه لاعبين كبار في السن، ويتعين تغييرهم”.

واختتم :عندما تنظر إلى الخلف، أعتقد أن الجميع يعلم الوقت الذي كان سيستغرقه مانشستر يونايتد لتغيير الأمور.