مدير تعليم الشرقية يدشن الدفعة الثانية لمبادرة العلم نماء

بدر الحارثي(صدى):

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان مساء أمس بمقر جمعية البر بالمنطقة الشرقية مبادرة العلم نماء للطلاب المستفيدين من خدمات جمعية البر بالمنطقة الشرقية بحضور لفيف من العاملين في قطاع التعليم والقطاع الخيري بالمنطقة.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية إن مبادرة العلم نماء هي إحدى مبادرات جمعية البر بالمنطقة الشرقية التي تعنى بالمتفوقين دراسياً من طلاب و طالبات جمعية البر بالمنطقة الشرقية حيث تهدف المبادرة للوصول إلى الطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية وتقديم الدعم لهم من أجل استمرار تفوقهم حتى إتمام المرحلة الثانوية بمعدل تراكمي يسمح لهم بالانتقال إلى المرحلة الجامعية بتفوق .

حيث يتم متابعة الطلاب شهريا من قبل مرشدين متخصصين وتقديم كل ما يحتاجه الطالب لاستمرار تفوقه كما تهتم المبادرة بالجانب المهاري من خلال تقديم دروات تطويرية للمهارات من قبل متخصصين في هذا الجانب فضلا على تقديم الحوافز المعنوية والعينية والمادية للمتفوقين وفق شروط وأنظمة، وأكد العفيصان أن الاهتمام بتنمية أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية ورعايتهم تعليميا سيحقق لهم مستقبلا أفضل ووظيفة ملائمة تلبي احتياجات أسرهم مما يجعلهم مستقبلا محققين للاكتفاء الذاتي دون الحاجة لطلب المساعدات المادية من الجمعية.

وشكر العفيصان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة الجمعية وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على رعايتهما وحرصهما الدائم على هذا التوجه التنموي للأسر المستفيدة من جمعية البر وأبنائها في حين وجه شكره للدكتور الشلعان على رعايته لهذه المبادرة وحرصه على دعم كافة طلاب المنطقة الشرقية من جانبه أكد مدير تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان على أهمية الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات لاسيما القطاع الخيري لتحقيق التنمية العلمية لطلاب المنطقة مؤكدا على أهمية الرعاية التعليمية للمتفوقين وتقديم الحوافز والدعم لهم مباركا للطلاب هذا الإنجاز العلمي الذي حققوه في تفوقهم الدراسي موجها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على رعايتهما الدائمة للتعليم بالمنطقة وحرصهما على دعم البرامج والمبادرات التعليمية بما يحقق رؤية هذا الوطن الطموح.