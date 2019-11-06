ريهام سعيد تنشر فيديو جديدا لها : فيه فرصة الواحد يصلح من نفسه

القاهرة(صدى):

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، فيديو جديدا يضم مجموعة من صورها وهى فى مرحلة الطفولة.

وعلقت الإعلامية على الفيديو «لو الواحد يقدر يرجع تاني شريط العمر و يصلح كل غلطاته ، و يواجه الحياة و هو فاهم، يا ريت كان يبقي في فرصه تانيه، بس بدل لسه باقي في العمر يبقي لسه في فرصه الواحد يصلح من نفسه و يتعلم من غلطاته ويصلح حياته ، يالا نبتدي من دلوقتي».

ويذكر أن الإعلامية ريهام سعيد دافعت عن الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير في أزمتها الأخيرة بعد وصفها أحاديث الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ” المتطرفة “.

وقالت ريهام سعيد في مقطع فيديو” الحكاية اللي بتحصل دي موضوع سخيف، وأولا أسما قالت رأيها، والشيخ الشعراوي أنا بحبه جدا وله أفضال عليا كتير، وقامة كبيرة، ولكن بغض النظر عن الموضوع، المواقع اللي بتعمله دا مش آدمي “.