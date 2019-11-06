إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيسا للإمارات

وكالات(صدى):

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة، داعيا المولى عز و جل أن يحفظ سموه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه.

والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل ” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر 2004.