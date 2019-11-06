طبيبة تحذر من غسل الشعر بالشامبو يوميا .. يصيبك بالحساسية

أميرة خالد(صدى):

حذرت الدكتورة إنجريد شموكيل طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية من غسل الشعر بالشامبو يوميًا، موضحة أنه يتسبب في إزالة الدهون من فروة الرأس، ما يؤدي إلى الإصابة بقشرة الرأس الجافة والحكة.

وأضافت ، أن الاستخدام المتكرر للشامبو يرفع أيضا خطر الإصابة بالحساسية، وذلك بسبب المواد العطرية والمواد الحافظة بالشامبو.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح شموكيل بغسل الشعر بالشامبو مرة كل يومين، مع مراعاة استعمال مستحضرات الشامبو الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية.