صورة تجسسية.. تصميم بي إم دبليو iNext لأول مرة

برلين(صدى):

التقطت عدسات المصورين صور لداخلية بي إم دبليو iNext كشفت تفاصيل جديدة للسيارة الكهربائية المستقبلية.

وتغطي التمويهات الكثيفة الأجزاء الداخلية للسيارة تاركة بعض الأجهزة وأدوات التحكم مكشوفة للعين، ونلاحظ أن الكونسول الوسطي يحمل أدوات تحكم مؤقتة لن تجد مكاناً في السيارة الإنتاجية، وتظهر الشاشات المنحنية في المقدمة والتي ما تزال في مرحلة التطوير.

وتحرص بي إم دبليو على تطوير تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة والمحركات الكهربائية الاعتمادية حيث من المتوقع وصول السيارة الإنتاجية في 2021 باسم iX5.