سماء المملكة على موعد مع اقتران المريخ مع نجم السماك

علي القحطاني(صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن المريخ سيقع بالقرب من نجم السماك الأعزل ظاهريًا باتجاه الأفق الشرقية، وذلك قبل شروق شمس غدًا الخميس.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس «فلكية جدة»: يُرصد في سماء الوطن العربي قبل شروق شمس الخميس 7 نوفمبر 2019 وقوع المريخ بالقرب مع نجم السماك الأعزل ظاهريًا باتجاه الأفق الشرقي، وفي فجر اليوم التالي الجمعة 8 نوفمبر سيكونان في حالة اقتران ويفصل بينهما 3 درجات.

وأشار «أبو زاهرة»، إلى أنه «بشكل عام فإن المريخ والسماك الأعزل سيكونان ظاهريا بقرب من بعضهما البعض طوال الأسبوع».

واختتم: «نجم السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، وهو يسطع مرتين مقارنة بالمريخ في الوقت الحالي، وعليه في الصباح الباكر يمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية المنظار ويمكن التفريق بينها بسهولة من خلال اللون فالمريخ ضارب للحمرة في حين أن السماك الأعزل بلون أبيض مزرق».