رجل يقتل قطة بوضعها في آلة تجفيف الملابس
أقدم رجل على فعل قاتل للإنسانية ومخالف لقانون الرفق بالحيوان، إذ قتل قطة بوضعها داخل آل تجفيف الملابس في إحدى المغاسل.
وأكدت وكالة برناما الماليزية، أن المحكمة قضت بسجن الرجل الذي يُدعى كيه جانيش، لمدة سنتين و10 شهور، بالإضافة إلى تغريمه 40 ألف رنجيت أي ما يعادل 9700 دولار.
وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان، خاصة أن المتهم وثق جريمته بكاميرا تلفزيونية وانتشرت سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات المشوشة أثناء فتح رجل لباب آلة التجفيف الكهربائية بينما وضع آخر القطة داخلها قبل أن يغلق الباب ويشغل الآلة وينصرفا.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 53 دقيقة
وش هالتخلف….؟
سسن ٣ سنوات وغرامه ٤٠ ألف ريال علشان قتل بسه…
…وقبل كم شهر لما فلسطيني شرح وجه سعودي واصابه بعاهات بوجه حكم على الفلسطيني بغرامه ٩٠٠ ريال وبدون سجن….؟
كاف تجي هذيتا يالربع
…الغايب يعلم الحاضر
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 33 دقيقة
اشوف وجه هالبسه و اقول سبحان الخالق المبدع المصور…
على فكره وان الماخوذه دوللللي ماعاد نشوفها…؟