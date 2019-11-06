رجل يقتل قطة بوضعها في آلة تجفيف الملابس

أميرة خالد(صدى):

أقدم رجل على فعل قاتل للإنسانية ومخالف لقانون الرفق بالحيوان، إذ قتل قطة بوضعها داخل آل تجفيف الملابس في إحدى المغاسل.

وأكدت وكالة برناما الماليزية، أن المحكمة قضت بسجن الرجل الذي يُدعى كيه جانيش، لمدة سنتين و10 شهور، بالإضافة إلى تغريمه 40 ألف رنجيت أي ما يعادل 9700 دولار.

وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان، خاصة أن المتهم وثق جريمته بكاميرا تلفزيونية وانتشرت سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. ‭

وظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات المشوشة أثناء فتح رجل لباب آلة التجفيف الكهربائية بينما وضع آخر القطة داخلها قبل أن يغلق الباب ويشغل الآلة وينصرفا.