طالب ثانوي يبيع الآيس كريم ويكشف عن دخله الشهري بعد سنة ونصف بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف طالب في المرحلة الثانوية بالرياض عن امتلاكه 3 سيارات فود ترك لبيع الآيس كريم، مؤكدًا أن دخله الشهري بعد سنة ونصف من إطلاق مشروعه يصل إلى 10 آلاف ريال.

وقال الطالب الذي يبلغ 17 عامًا أن امتلاكه 3 سيارات فود ترك لبيع الآيس كريم بفضل دعم والدته التي شجعته ماديًا ومعنويًا.

وجاء ذلك أثناء مشاركته صباح اليوم ضمن برنامج المتجر الرابح الذي نظمه قسم النشاط الطلابي بالمدرسة.