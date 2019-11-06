طالب ثانوي يبيع الآيس كريم ويكشف عن دخله الشهري بعد سنة ونصف بالرياض
كشف طالب في المرحلة الثانوية بالرياض عن امتلاكه 3 سيارات فود ترك لبيع الآيس كريم، مؤكدًا أن دخله الشهري بعد سنة ونصف من إطلاق مشروعه يصل إلى 10 آلاف ريال.
وقال الطالب الذي يبلغ 17 عامًا أن امتلاكه 3 سيارات فود ترك لبيع الآيس كريم بفضل دعم والدته التي شجعته ماديًا ومعنويًا.
وجاء ذلك أثناء مشاركته صباح اليوم ضمن برنامج المتجر الرابح الذي نظمه قسم النشاط الطلابي بالمدرسة.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 50 دقيقة
شفت بقيقيله كحيانه داخل الحي مساحتها مساحة مطبخ ودخلها ٣٠ الف صافي.. رايحه لأبو هنود…والكفيل يمكن الف او الفين…؟
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 45 دقيقة
من نزلت القذله واضح انه يدخل فلوس …الحان هو ورع أعمال ونباله الخير ويصير رجل أعمال
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 40 دقيقة
نصيحه ابي اجرها من الله…
يا سعودي لو تعرف كم يصفي اصحاب البقالات والمطاعم والورش و…..الخ ..كان تركت وظيفتك ولو كنت تختور وفتحت محل… بس الماضوع يبا ركاده وعقل
الغامدي[ عدد التعليقات: 1304 ] نشر منذ 12 دقيقة
دفترو راسك خبل