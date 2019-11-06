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طالب ثانوي يبيع الآيس كريم ويكشف عن دخله الشهري بعد سنة ونصف بالرياض

طالب ثانوي يبيع الآيس كريم ويكشف عن دخله الشهري بعد سنة ونصف بالرياض
حمود العنزي(صدى):

كشف طالب في المرحلة الثانوية بالرياض عن امتلاكه 3 سيارات فود ترك لبيع الآيس كريم، مؤكدًا أن دخله الشهري بعد سنة ونصف من إطلاق مشروعه يصل إلى 10 آلاف ريال.

وقال الطالب الذي يبلغ 17 عامًا أن امتلاكه 3 سيارات فود ترك لبيع الآيس كريم بفضل دعم والدته التي شجعته ماديًا ومعنويًا.

وجاء ذلك أثناء مشاركته صباح اليوم ضمن برنامج المتجر الرابح الذي نظمه قسم النشاط الطلابي بالمدرسة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 50 دقيقة

شفت بقيقيله كحيانه داخل الحي مساحتها مساحة مطبخ ودخلها ٣٠ الف صافي.. رايحه لأبو هنود…والكفيل يمكن الف او الفين…؟

[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 45 دقيقة

من نزلت القذله واضح انه يدخل فلوس …الحان هو ورع أعمال ونباله الخير ويصير رجل أعمال

[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 40 دقيقة

نصيحه ابي اجرها من الله…
يا سعودي لو تعرف كم يصفي اصحاب البقالات والمطاعم والورش و…..الخ ..كان تركت وظيفتك ولو كنت تختور وفتحت محل… بس الماضوع يبا ركاده وعقل

[ عدد التعليقات: 1304 ] نشر منذ 12 دقيقة

دفترو راسك خبل

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