شركة موبايلي توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها؛ للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « مدير التدقيق، مدير التدقيق التنفيذي، مشرف التدقيق، مدقق أول حسابات التكنولوجيا، مدير أول مراجعة حسابات التكنولوجيا، مدير تدقيق التكنولوجيا، مشرف تدقيق التكنولوجيا، مدير عام الرقابة الداخلية والامتثال والاستشارات، مدير الحوكمة والمشاريع الكبرى».

وأكدت أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .