خرافات حول تثبيت الحمل .. توقفي عن تصديقها

أميرة خالد(صدى):

قال عدد من الأطباء ، إن الحمل هو مرحلة فارقة في حياة كل امرأة لذلك تحاول حمايته بكل السبل، الأمر الذي قد يسبب تبني بعض الأفكار الخاطئة.

وأكد الأطباء ، أن تجنب ممارسة الرياضة ، واحدة من أكبر الأخطاء التي تتناقلها الجدات لنصح الأمهات التي بدأت عليهن أعراض الحمل ، فالرياضة أمر ضروري بداية من المشي ووصولا إلى كرة السلة والعدو الخ.

ومن أشهر الأخطاء التي تتعرض لها الحوامل هو إرغامهن على تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على الكثير من السعرات ، كما أنه من أكبر المشاكل التي من شأنها أن تجعل المرأة غير مستعدة للولادة هي عدم الحركة والخوف على الجنين من أبسط الحركات.

وتابع الأطباء ، إن اتباع الحامل لنمط حياة جديد خاص ، هذه النقطة بالذات هي سبب كل المشاكل، حيث تشعر المرأة أنها فعلا ستمر بمرحلة خطيرة.

الحمل بالإحصائيات والأرقام في أغلب الأحيان ينجو ويصبح الجنين طفلا يمرح بين يديك، لذلك لا تجهدي نفسك بالتفكير.