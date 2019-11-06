بالفيديو.. إعلان عيادة تجميل للرجال يثير سخرية وغضب

أبوظبي(صدى):

ظهرت موضة جديدة خلال الفترة الماضية، تعتمد على الترويج لعيادات وعمليات التجميل الخاصة بالرجال، ما أثار جدل وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحدث إعلان عن هذا الأمر، أثار إعلان ترويجي لعيادة تجميل خاصة بالرجال في دولة الإمارات، حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الإعلان المنتشر، أحد الشباب ويظهر عليه إجراؤه عملية نفخ الشفاه بشكل كبير، وهو يتوجه إلى عيادة التجميل، لتستقبله طبيبة للقيام بالمزيد من العمليات التجميلية له.

وأثار مظهر الشاب سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت شفاهه منتفخة بشكل مبالغ فيه لتتغلب على شكل النجمات، مؤكدين أن مظهره شيء وليس جمالي.

وعلى الفور، حذفت الطبيبة مقطع الفيديو من حسابها بعد حملة السخرية التي تلقتها، كما تقدمت مديرة العيادة بالاعتذار، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطبيبة التي قامت بنشر الفيديو، فهو تصرف شخصي من الدكتورة وليس إعلانًا خاصًا بالعيادة.