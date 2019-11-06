نصائح هامة لأمان وراحة المرأة الحامل عند قيادة السيارة

أميرة خالد(صدى):

قدمت شركة السيارات العالمية فورد ، عدة نصائح هامة لمساعدة النساء لمساعدة الحوامل على القيادة بأمان .

وأكد الخبراء ، أنه يجب عند ارتداء حزام الأمان وضع الجزء السفلي منه عند الفخذين وأسفل البطن لا فوقه، كما يجب وضع الجزء العلوي من الحزام خلف الظهر أو تحت الذراع، وذلك كي لا تتعرض الحامل إلى إصابات خطيرة حال وقوع الحوادث.

ونصح الخبراء، السيدة الحامل بتعديل وضعية مقعد القيادة قدر الإمكان ليكون على مسافة مريحة من المقود أثناء القيادة، وفي حال الشعور بآلام في الظهر يفضل وضع وسادة دائرية صغيرة أو منشفة مطوية خلف أسفل الظهر لمزيد من الراحة.

تشعر معظم النساء الحوامل بالجوع أو الغثيان بصورة متكررة خاصة في فترة الصباح، لذا يجب الاحتياط وإحضار بعض الأطعمة الخفيفة المفضلة خلال الرحلة، مع الاحتفاظ بكمية إضافية من الأكياس لاستخدامها عند الشعور بالغثيان .