الريال يفكر في التعاقد مع حكيمي بعقد طويل الأمد

ماجد محمد(صدى):

يترقب نادي ريال مدريد بشغف انتهاء فترة حكيمي إلى دورتموند كي يستعيد لاعبه في صيف 2020.

و قال الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا في برنامج الشرنغيتو إن ريال مدريد ينتظر بشغف كبير نهاية إعارة ، مؤكدًا على أنه لن يفرط في حكيمي، البالغ من العمر 21 عامًا، بعد تألقه مع أسود الفيستيفاليا.

ويريد مسؤولو النادي الملكي تجديد عقد اللاعب في أسرع وقت ممكن، حيث ينتهي العقد في صيف 2021.

ويفكر الريال في توقيع عقد طويل الأمد مع حكيمي، في ظل قدرات اللاعب المميزة سواء في مركزي الظهير الأيمن أو الأيسر، إضافة إلى ما يملكه من قدرات هجومية كبيرة.

وتابع: ستشهد قائمة ريال مدريد في الموسم المقبل خروج كل من الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو، حيث حسم مسؤولو الميرينغي موقف اللاعبين بالرحيل عن النادي الملكي.