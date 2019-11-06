طالبان يعتديان على زميلهما بمسجد مدرسة

القاهرة(صدى):

استدرج طالبان في مصر طالب إلى المسجد المدرسة، وقاموا بتكتيفه وتحرشوا بيه جنسيًا.

واستطاع الطالب الإفلات منهما، حيث روي ما حدث إلى أخصائية الاجتماعية بالمدرسة ولكن لم تتخذ أي أجراء حيالهما، وعند سؤال إحدي الطالبان المتعدين قال ” عادي إحنا بنتفرج علي الحاجات دي ومفيش مشكلة “.

في حين ذهبت والدة الطالب اليوم إلي إدارة المدرسة للتعرف علي المعتدين علي ابنها ولكن لم تجدهم في صفوف التلاميذ، فعرضت الواقعة علي مدير المدرسة الذي لم يتخذ أي إجراء.

كما قررت والدة الطالب التقدم بشكوي إلي النيابة الإدارية ضد مدير المدرسة، تطالب فيها بتحويله إلي التحقيق.