حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت « الأرصاد » أنه يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان وعسير» وتمتد حتى مرتفعات الباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.