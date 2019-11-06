3 أشخاص يصورون رجلا بقميص نوم حريمي ويبتزونه

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على 3 أشخاص؛ إثر قيامهم بإجبار أحد الأشخاص بارتداء قميص نوم حريمي وتصويره وابتزازه للتوقيع على ورقة بيضاء.

وكانت شرطة الساحل تلقت بلاغ من عامل مقيم بدائرة القسم يفيد قيام 3 أشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، وإكراهه على توقيع ورقة على بياض وتصويره بملابس نوم حريمي ومساومته على دفع المبلغ.

ونجحت الشرطة في القبض على المتهمين وبحوزتهم ورقة بيضاء مذيلة ببصمة وتوقيع المجنى عليه، و 2 هاتف محمول، سلاح أبيض “مطواة” المستخدمين فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.