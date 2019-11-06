الزايدي يفتتح معرض مشروع ريادي بثانوية ابن النفيس

علي عسيري(صدى):

دشن سعادة مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ / عبدالله بن عاقل الزايدي معرض مشروع ريادة الأعمال والإستشمار والذي يهدف إلى إكساب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وذلك بمقر ثانوية ابن النفيس‬⁩ وبمشاركة معهد ريادة الأعمال بمحافظة الخرج وبدعم من مجموعة المشاهير للدعاية والإعلام واحتوى على أكثر من عشرين كشك عرض فيها المستفيدين من معهد ريادة والطلاب منتجاتهم والتي كانت عبارة عن مجموعة من الاكسسوارات التجزئة الذكية والتمور والملابس الرياضية والزراعة المائية وعدد من المنتجات المتنوعة .

وذكر الزايدي المساعد للشؤون التعليمية على أهمية مثل هذه البرامج في صقل مهارات الطلبة وإثراء معرفتهم بريادة الأعمال وتهيئتهم لدخول سوق العمل خاصة في ظل المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ مقدما شكره لمدير معهد ريادة بالخرج الاستاذ / سامي المكاوني على مشاركتهم بالمعرض وللأستاذ محمد المطرفي خبير ريادي بتعليم الخرج ولقائد المدرسة الأستاذ عقيل العنزي ولرائد النشاط بالمدرسة الأستاذ عبدالله المطيري وللداعم مجموعة المشاهير للدعاية والإعلان ولجميع فريق العمل لهذه الفعالية التي جاءت من منطلق ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتحفز على العمل الحر والاستثمار لدى الطلاب .

وأشار المطرفي خبير ريادة بتعليم الخرج أن هذا المشروع ضمن البرامج التي يقدمها قسم النشاط الطلابي ممثلاً بالبرامج العامة والتدريب وأحتوى على ٢٠ كشك عرض فيه المشاركين منتجاتهم وخططهم في مشاريعهم التجارية المتنوعة .

فيما نوه قائد ثانوية ابن النفيس الأستاذ / عقيل العنزي أن مثل هذه البرامج تساهم في توسيع مدارك الطلاب وتوسيع خياراتهم للمستقبل وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الذاتية مقدمًا شكره لمدير التعليم الدكتور خالد العتيبي ولمساعديه وخبير ريادة بتعليم الخرج على دعمهم وحرصهم على هذه البرامج ولمنسوبي ريادة بالخرج ولفريق عمله الذي بذل قصار جهده في إنجاح هذا العمل .