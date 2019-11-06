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شركة قنوات الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف خالية

شركة قنوات الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف خالية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة قنوات الاتصالات السعودية من خلال برنامج تمهير عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( الرياض ) .

وجاءت الوظائف وفق التفاصيل التالية :

وظائف ( مسؤول نظم ) – (3 وظائف ) – للرجال والنساء

المتطلبات :
درجة البكالوريوس أو مايعادلها / هندسة حاسب
لايشترط توفر خبرة
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل صباحية
وصف التدريب :
تخطيط قواعد استخدام النظم وتنسيقها وتنفيذها، وضمان سلامة النظام عن طريق التدابير الأمنية.

المهام التدريبية :
تطوير خطط الطوارئ : تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات، وتنفيذها تأمين البيانات : تخطيط التدابير الأمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها، وضمان حماية النظام من الوصول غير المصرح به، أو الإضرار بها، أو تعديلها، أو الكشف عنها. تطوير المعايير : وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام النظام وشبكته وقواعد بياناته، والوصول إلى كل تلك المكونات، والإشراف على تنفيذها. تكوين قواعد البيانات : تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ الاحتياطي والاسترداد لجميع النظم والخوادم والتطبيقات، وتنفيذ هذه الخدمات. الإشراف على الاختبارات : الإشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان الالتزام بالسياسات، وتعديل إعدادات النظام ونظم الإدارة تبعاً لذلك.

للتقديم من خلال الرابط التالي من ( هنــــــــا )


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