شركة قنوات الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف خالية
كشفت شركة قنوات الاتصالات السعودية من خلال برنامج تمهير عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( الرياض ) .
وجاءت الوظائف وفق التفاصيل التالية :
وظائف ( مسؤول نظم ) – (3 وظائف ) – للرجال والنساء
المتطلبات :
درجة البكالوريوس أو مايعادلها / هندسة حاسب
لايشترط توفر خبرة
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل صباحية
وصف التدريب :
تخطيط قواعد استخدام النظم وتنسيقها وتنفيذها، وضمان سلامة النظام عن طريق التدابير الأمنية.
المهام التدريبية :
تطوير خطط الطوارئ : تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات، وتنفيذها تأمين البيانات : تخطيط التدابير الأمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها، وضمان حماية النظام من الوصول غير المصرح به، أو الإضرار بها، أو تعديلها، أو الكشف عنها. تطوير المعايير : وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام النظام وشبكته وقواعد بياناته، والوصول إلى كل تلك المكونات، والإشراف على تنفيذها. تكوين قواعد البيانات : تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ الاحتياطي والاسترداد لجميع النظم والخوادم والتطبيقات، وتنفيذ هذه الخدمات. الإشراف على الاختبارات : الإشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان الالتزام بالسياسات، وتعديل إعدادات النظام ونظم الإدارة تبعاً لذلك.
للتقديم من خلال الرابط التالي من ( هنــــــــا )
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