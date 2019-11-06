بوريس جونسون يقدم استقالته للملكة

وكالات(صدى):

تمهيدًا لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين، قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة إليزابيث الثانية.

جاء ذلك خلال لقائه الملكة في قصر باكنغهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

وحذر جونسون، الناخبين من «مسرحية مرعبة» سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات، مؤكدًا أن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص «بريكست».