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جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بدء التقديم على الوظائف التعليمية لحملة الماجستير للمواطنين ( رجال ونساء ) بعمادة البرامج التحضيرية خلال الفترة من 9 / 3 / 1441 هـ إلى 12 / 3 / 1441 هـ.

وأشترطت التقديم للرجال والنساء، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في تخصص الرياضيات والحاسب الآلي وماجستير في العلوم : فيزياء – ماجستير في الكيمياء الحيوية بنظام الانتظام الكلي – تربوي ، ويلزم امتداد التخصص ألا يكون موظفاً حكومياً سيتم استبعاد أي طلب لا تكون مستنداته واضحة.

للتقديم من خلال الرابط التالي:هنــــــــــــا.


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