بالفيديو.. فيدال يرفض الاستسلام أمام ميسي

أظهرت لقطات مباراة برشلونة وسلافيا براغ، أمس الثلاثاء، مشهد رائع للنجم التشيلي، أرتورو فيدال، لاعب خط وسط برشلونة، يظهر قتاله على الكرة.

وأوضح الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، اللاعب وقد وقع على الأرض عند استلام الكرة لكنه أصر على تمريرها عبر رأسية فوق أرض الملعب إلى النجم ليونيل ميسي.

يذكر أن اللاعب حصل تم تقييمه كأفضل لاعب خلال مواجهة أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، في معقل الكامب نو، إذ ظهر النادي الكتالوني بأداء مخيب.

Never give up! Arturo Vidal falls to the ground but still finds a pass with his head 👌 #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/v9yDWG1Xv7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2019