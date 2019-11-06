فيديو نادر .. عادل إمام في حفل زفاف نجله رامي

القاهرة(صدى):

ظهر الفنان المصري القدير عادل إمام، في مقطع فيديو نادر خلال حفل زفاف نجله الكبير رامي إمام، قبل سنوات طويلة.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله الزعيم وهو في سن صغير، وملامح سعيدة جدًا بزفاف ابنه الأكبر رامي.

وشارك في حفل الزفاف الراحل أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريري، كما قدم الزعيم خلال الحفل أغنية «بجوز ابني»، ليرد عليه أحمد زكي ومصطفى متولي «بيجوز ابنه».

وحضر حفل الزفاف كل من «صلاح السعدني، ميرفت أمين، يسرا، محمد هنيدي، ليلى علوي، بوسي مصطفى قمر، والكابتن محمود الخطيب».