ترشيح 159 مواطناً ومواطنة على الوظائف الإدارية لوزارة التعليم

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التعليم أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 1441/1/2هـ.

ودعت وزارة التعليم المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 159 مواطناً ومواطنة إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم الموجهين لها أو الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (إدارة التوظيف) بمقر الوزارة بمدينة الرياض خلال(10) أيام من تاريخ الإعلان لاستلام نموذج الكشف الطبي، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة شخصية للرجال.

وللاطلاع على الأسماء عبر الرابط :

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Nominated_male.xlsx

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Nominated_female.xlsx