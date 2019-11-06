شاهد.. جانب من طفولة الأميرة ريما بنت بندر مع والدها في أمريكا

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة نادرة، الأمير بندر بن سلطان عندما كان سفيرًا للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع ابنته الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة في أمريكا حاليًا.

وترجع الصورة إلى عام 1983 وهو العام الذي تم فيه تعيين الأمير بندر سفيرًا في الولايات المتحدة، إذ تم التقاط الصورة مع أبنائه في ماكلين، فيرجينيا، وكانت الأميرة ريما بعمر الـ8 سنوات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، قد أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين الأميرة ريما سفيرة للمملكة في أمريكا، في فبراير الماضي، إذ تعد أول امرأة تشغل هذا المنصب.