طائرة تتجول في سماء البرك وتبعث رسالة للمواطنين من أمير عسير  

أبها(صدى):

تجولت طائرة صباح اليوم في سماء محافظة البرك والمراكز التابعة، وهي تحمل لافتة كتُب عليها “بكم يزهو الوطن”، وتعد رسالة يعبر من خلالها أمير عسير تركي بن طلال عن تقديره للمواطنين على جهودهم وتعاونهم الدائم.

وتحركت الطائرة من مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع، ثم توجهت إلى مركز القحمة، ثم محافظة البرك، وواصلت إلى مركز عمق التابع، ثم توجهت شرقًا إلى مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير.

ومن ضمن المتابعين لوصول الطائرة محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي وعدد من منسوبي المحافظة، حيث شهد تجول الطائرة عدد من طلاب المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة البرك بمتابعة مباشرة من مدير المكتب عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة.