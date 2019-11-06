حبس خليجية حصلت على جنسيتين ووظيفتين للزواج من رجلين
أثارت قضية القبض على سيدة كويتية ، بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف ، والعلمب وظيفتين والزواج من رجلين ، ضجة واسعة بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وكانت قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطنة لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف ، وكانت المواطنة الكويتية تزوجت بموجب الجنسيتين من رجلين وحصلت على وظيفتين.
وعلق المتابعين على الواقعة بسخرية ، إذ كتب أحد المعلقين: ”كل شيء يهون الوظيفه والجنسيتين بس بعرف شلون تعدل بين الزوجين. ”
وقال آخر: ”واحنا وحده مو محصلين وهذي ماخذه اثنين و وظيفتين و شيل واشدخ.“
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