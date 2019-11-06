  • الأربعاء 6

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. حبس خليجية حصلت على جنسيتين ووظيفتين للزواج من رجلين

حبس خليجية حصلت على جنسيتين ووظيفتين للزواج من رجلين

حبس خليجية حصلت على جنسيتين ووظيفتين للزواج من رجلين
خالد الظفيري(صدى):

أثارت قضية القبض على سيدة كويتية ، بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف ، والعلمب وظيفتين والزواج من رجلين ، ضجة واسعة بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطنة لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف ، وكانت المواطنة الكويتية تزوجت بموجب الجنسيتين من رجلين وحصلت على وظيفتين.

وعلق المتابعين على الواقعة بسخرية ، إذ كتب أحد المعلقين: ”كل شيء يهون الوظيفه والجنسيتين بس بعرف شلون تعدل بين الزوجين. ”

وقال آخر: ”واحنا وحده مو محصلين وهذي ماخذه اثنين و وظيفتين و شيل واشدخ.“


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *