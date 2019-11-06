سبب غياب مريم حسين وخطوات عودتها

مليكة فؤاد(صدى):

أوضحت الفنانة المغربية مريم حسين، أسباب ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية، حيث أنها انشغلت كثيرًا بحياتها الخاصة بدءًا من الزواج ثم الحمل والولادة وتربية ابنتها، مؤكدة إنها انقطعت عن الدراما لهذه الأسباب.

وقالت مريم حسين أنه كان من المستحيل لديها أن تترك ابنتها لدى الناس كي تربيها وتتفرّغ هي لعملها؛ متابعة: ” قعدت سنتين ونصف حتى كبرت ابنتي وكنت أظل بجانبها 24 ساعة أنا ووالدتي وخلاص الحين صار عمرها سنتين ونصف تقدر تفهم تقدر تنقل الكلام فقلت خليني أرجع للفن ” .

وأشارت إلى أن من أسباب ابتعادها عن الفن أيضًا كان عدم حصولها على دور مناسب تجد فيه نفسها، لافتةً إلى أنها وضعت نظامًا محددًا لهذه العودة وهو أن يكون لديها عمل أقوى من الذي ظهرت به في الماضي.

وأكدت عودتها للفن مجددًا من خلال فيلم سينمائي جديد يحمل “دراهم”، لافتة إلى أنه سيكون فيلمًا قويًا لأن كل شيء به جيد بدءًا من النص والكاست والمخرج والتصوير واللوكيشنات ومحور القصة.